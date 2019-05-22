Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 16:09

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением, в том числе на слабой квартальной отчетности компаний.

Кроме того, инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая.

По итогам последнего заседания руководство Федрезерва ожидаемо сохранило процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25% до 2,5%, однако протокол может дать намеки на дальнейшие намерения ЦБ, отмечает MarketWatch.

В среду президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, выступая в Гонконге, что может возникнуть необходимость в снижении ставки, если инфляция не начнет приближаться к целевому уровню в 2%.

Кроме того, он полагает, что декабрьское повышение ставки, возможно, было лишним, однако говорить о перспективах снижении ставки пока рано. "Пока ставки в США адекватные, хотя я бы назвал их немного сдерживающими, - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. - У меня есть опасения, что мы слегка переусердствовали с декабрьским подъемом, но я доволен, что с тех пор руководство ФРС изменило свою позицию".

Котировки акций производителя косметики Avon Products Inc. в начале сессии подскочили почти на 15%. Бразильская Natura Cosmeticos SA подтвердила ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что она ведет переговоры о покупке Avon, работающей на рынке прямых продаж. В настоящее время обсуждаются финальные условия сделки.

Курс ценных бумаг Target Corp. поднимается на 8,3% на фоне хорошей отчетности ритейлера за минувший квартал. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил сопоставимые продажи за квартал, завершившийся 4 мая, на 4,8%. Результат превзошел ожидания рынка.

Между тем цена акций Qualcomm Inc. рухнула почти на 11%. Окружной суд в городе Сан-Хосе постановил, что производитель чипов нарушал антимонопольное законодательство при продаже лицензий на технологии, используемые в мобильных телефонах. Qualcomm использовала свое положение на рынке процессоров для мобильных телефонов, продавая процессоры только тем клиентам, которые согласились платить ей роялти за использование запатентованных технологий. При этом размер роялти суд счел неоправданно высоким.

Рыночная стоимость Lowe's Cos. падает примерно на 10%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, увеличила чистую прибыль почти на 6% в первом финквартале, завершившемся 3 мая, но ухудшила прогноз на весь фингод.

Акции VF Corporation, владеющей многими известными марками модной, спортивной и рабочей одежды, дешевеют на 5,2% после публикации неоднозначной отчетности за минувший квартал.

Котировки бумаг Tesla Inc. демонстрируют негативную динамику шестой день подряд (-2,2%). Аналитики Citigroup дают "медвежью" рекомендацию для акций производителя электромобилей, опасаясь падения их цены на 80%.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что прибыль Apple в расчете на акцию снизится на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США. По их мнению, указанная оценка включает в себя долю Китая и Гонконга в мировых продажах Apple, а также эффект от снижения расходов на маркетинг. При этом сценарий, при котором компании запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае, не рассматривался. На этом сообщении цена акций компании опускается на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:59 МСК снизился на 0,19% и составлял 25828,02 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,17% - до 2859,49 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 0,14%, составив 7775,18 пункта.

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