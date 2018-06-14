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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 15:56 14.06.2018 - 15:56

Нью-Йорк. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в четверг на позитивной ноте благодаря хорошей статистике, а также итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Результат вдвое превзошел средний прогноз аналитиков, предполагавший повышение на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе - на 4 тыс., до 218 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 1 тыс.

Кроме того, министерство труда сообщило о том, что стоимость импорта в США в мае увеличилась на 0,6% относительно предыдущего месяца. В апреле были зафиксированы аналогичные темпы роста. Средний прогноз аналитиков на прошлый месяц составлял 0,5%.

ЕЦБ в четверг сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях и объявил, что они будут неизменными по крайней мере до лета 2019 года. При этом с октября Центробанк еврозоны сократит объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с 30 млрд до 15 млрд евро в месяц. Программа QE будет завершена в декабре текущего года.

Также руководители ЕЦБ снизили прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год с 2,4% до 2,1%, но повысили оценки инфляции на 2018-2019 годы.

Цена акций 21st Century Fox поднялась в начале торгов в четверг на 1,1%. Comcast Corp. вступила в борьбу за активы Fox с Walt Disney, предложив на 19% больше ($35 за акцию).

Акции Comcast подорожали с открытия рынка на 4%, Walt Disney - на 2,1%.

Курс ценных бумаг разработчика программного обеспечения Adobe Systems Inc., который опубликует квартальную отчетность после окончания торгов в четверг, поднялся на 0,8%.

Котировки акций Nike Inc. выросли на 1,2% (до $75,01) после того, как аналитики Wedbush улучшили прогнозную цену для них до $82 с $75 и присвоили рекомендацию "выше рынка".

Капитализация Amazon.com Inc. повысилась на 0,5% - до $1713,36. Эксперты D.A. Davidson подняли прогнозную оценку бумаг интернет-ритейлера до $2100 с $1900.

В то же время рыночная стоимость ритейлера Tailored Brands рухнула на 19,7%, поскольку его сопоставимые продажи в минувшем квартале оказались слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 МСК вырос на 0,31% и составлял 25278,96 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,33% - до 2784,82 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,61% и составлял 7743,02 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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