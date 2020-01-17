Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 6:34

Нью-Йорк. 17 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды благодаря целому ряду позитивных факторов.

В частности, инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика, сообщает MarketWatch.

Основным двигателем рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Результат совпал со средними ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Повышение показателя без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа", которая используется для расчета ВВП) составило 0,5% после снижения на 0,1% в ноябре при среднем прогнозе в 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 тыс. - до минимума с конца ноября (204 тыс.), говорится в отчете министерства труда США. Падение было зафиксировано по итогам пятой недели подряд. При этом аналитики в среднем предполагали подъем на 4 тыс. (до 218 тыс.).

Рыночная стоимость Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в четверг увеличилась на 0,8% и по итогам торгов превзошла $1 трлн. Таким образом, она стала третьей технологической компанией, капитализация которой превышает эту отметку, после Apple Inc. (+1,25%, $1,38 трлн.) и Microsoft Corp. (+1,8%, $1,27 трлн).

Цена акций Morgan Stanley взлетела на 6,6%. Банк, входящий в четверку крупнейших в США, увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале. По итогам всего 2019 года его выручка поднялась до рекордного уровня.

Котировки бумаг сети ювелирных магазинов Signet Jewelers Ltd. подскочили более чем на 40% на данных о хороших продажах в праздничный период.

Акции XPO Logistics подорожали на 15% на новости о том, что логистическая компания изучает возможность продать одно или несколько подразделений или выделить их в отдельную структуру.

Между тем капитализация Alcoa рухнула почти на 12%. Алюминиевый гигант отчитался об убытке в $303 млн, или $1,63 в расчете на акцию, и падении на 27% выручки в четвертом квартале. Оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

Цена акций Bank of New York Mellon Corp. упала на 7,8%, поскольку банк дал разочаровывающий прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 267,42 пункта (0,92%) - до 29297,64 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 27,52 пункта (0,84%), составив 3316,81 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 98,44 пункта (1,06%) - до 9357,13 пункта.

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