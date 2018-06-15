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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 16:40 15.06.2018 - 16:40

Нью-Йорк. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в пятницу падением после того, как США официально объявили о введении импортных пошлин на товары из Китая, сообщает MarketWatch.

Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

При этом ряд американских СМИ сообщил о том, что это только "первая волна" ограничительных мер, и президент США Дональд Трамп готовит второй пакет пошлин, которые коснутся товаров еще на $100 млрд.

Правительство Китая отреагировало на действия США заявлением о намерении немедленно предпринять аналогичные меры.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что положительный эффект налоговой реформы в США будет кратковременным, а огромный бюджетный дефицит может подстегнуть усиление инфляции и рост процентных ставок, что приведет к потрясениям для финансовых рынков. При этом оценки аналитиков фонда существенно расходятся с прогнозами президента США Дональда Трампа и его администрации, которые уверены в долгосрочном позитивном влиянии своих действий на экономику.

Рост американского реального ВВП, вероятно, усилится с 2,3% в прошлом году до 2,9% в 2018 году, говорится в докладе МВФ. Однако в последующие годы ожидается ослабление подъема: до 2,7% в следующем году, 1,9% в 2020 году и далее до 1,4% в 2023 году.

По оценкам экономистов фонда, пакет мер по снижению налогов объемом $1,5 трлн в сочетании с увеличением госрасходов на $300 млрд повысят дефицит федерального бюджета США до 4,5% ВВП в 2019 году, что вдвое больше уровня, зафиксированного три года назад.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце подскочил до 25 пунктов, что является максимальной отметкой с октября прошлого года. Значение показателя в мае составляло 20,1 пункта. При этом средний прогноз аналитиков, опрошенных Econoday, предполагал снижение в июне до 19,1 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Котировки акций AT&T Inc. выросли в начале торгов в пятницу на 0,3% после того, как она объявила о закрытии сделки по покупке медиа-компании Time Warner Inc.

В число лидеров падения среди компаний, бумаги которых включены в расчет S&P 500, входят Adobe Systems и TechnipFMC, подешевевшие на 3,6%.

Из 30 компаний, являющихся базой для расчета Dow Jones, наиболее существенно снижается стоимость Cisco Systems (на 2,3%) и Intel (на 1,6%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск опустился на 0,53% и составлял 25041,83 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,35% - до 2772,82 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка снизилось на 0,49% и составлял 7723,21 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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