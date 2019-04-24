Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 16:22

Нью-Йорк. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы перешли к слабому снижению в начале торгов в среду на фоне неоднозначной финансовой отчетности крупных компаний за первый квартал после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных отметок.

Более 20% компаний, акции которых входят в расчет S&P, уже отчитались за минувший квартал, при этом прибыль 80% из них оказалась лучше прогнозов аналитиков, по данным Refinitiv. По итогам четвертого квартала данный показатель составил примерно 65%.

Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале из-за проблем с самолетами 737 MAX. Два самолета этой модели потерпели крушение за последнее время, после чего их эксплуатация была приостановлена во всем мире. В начале апреля Boeing объявил о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20%. Тем не менее, котировки акций концерна в начале торгов растут на 0,9%.

Между тем цена бумаг Caterpillar опускается на 3,5%, несмотря на позитивную квартальную отчетность.

Snap Inc., владелец приложения Snapchat, увеличила выручку в январе-марте на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом показатель превзошел ожидания рынка. Однако стоимость компании падает на 6,5%.

Бумаги Occidental Petroleum Corp. теряют в цене 2,9%. Нефтедобывающая компания вступила в борьбу за право приобретения Anadarko Petroleum, составив конкуренцию энергетическому гиганту Chevron Corp. Occidental предложила за акцию Anadarko $38 денежными средствами и 0,6094 своей акции. Таким образом, ее предложение выгоднее оферты Chevron, сделанной две недели назад, примерно на 20%.

Котировки акций AT&T Inc. снижаются на 3% из-за слабых финансовых показателей телекоммуникационной компании за прошедший квартал.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. повысил прогнозы выручки и прибыли на текущий год, зафиксировав более сильные, чем ожидалось, результаты за первый квартал 2019 года. Акции компании подскочили на 4%.

Бумаги Berkshire Hathaway Inc. дешевеют на 0,1%. Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета опровергла слухи о том, что она сделала предложение о покупке калифорнийской генерирующей компании PG&E, которая находится в процессе банкротства. Цена акций PG&E взлетела на 17% в ходе предварительных торгов на этой новости, а в начале основной сессии растут на 6,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 МСК снизился на 0,08% и составлял 26634,12 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,07% - до 2931,59 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 0,1%, составив 8112,42 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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