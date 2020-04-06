Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 16:26

Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США существенно повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.

Ранее медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что от 100 тыс. до 240 тыс. американцев могут погибнуть в результате пандемии, даже если последуют радикальные приказы оставаться дома.

Число заразившихся коронавирусом на территории США в понедельник достигло 336 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк зафиксировано более 123 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - 4,1 тыс. человек.

Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics для The Wall Street Journal.

Хотя реальные масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя будет оценить в течение ближайших лет, экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CBS News заявил, что поддержать экономику в условиях эпидемии может всеобщее тестирование на заболевание. По его словам, это позволит людям "взаимодействовать друг с другом с большей уверенностью".

Баллард также отметил, что не стоит сравнивать последние данные об американском рынке труда с предыдущими рецессиями, поскольку уменьшение количества рабочих мест стало результатом действий властей.

Число рабочих мест в экономике страны в марте сократилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, сообщило министерство труда в пятницу. Безработица в стране подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа рабочих мест в прошлом месяце на 100 тыс. и повышение безработицы до 3,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций American Express Co., одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, подскочили в понедельник на 10,8%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Также выросли в цене - на 9,4% - акции Raytheon Technologies Corp., образованной в результате объединения американских United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co. На прошлой неделе UTC и Raytheon завершили объединение путем обмена акциями, создав одну из крупнейших военно-промышленных компаний в мире с совокупной выручкой pro forma около $74 млрд и штатом 195 тыс. человек.

Акции American Airlines и United Airlines дешевеют на 0,4% и на 0,9% соответственно. По сообщениям СМИ, обе авиакомпании на время отменяют около 90% своих рейсов в аэропортах Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса.

Цена бумаг Boeing Co. повышается на 7%. Американский авиастроительный концерн продлевает приостановку производства в районе залива Пьюджет (город Сиэттл) и города Мозес-Лейк до дальнейшего уведомления. Ранее компания заявляла, что с 25 марта приостанавливает производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 МСК поднялся на 1012,81 пункта (4,81%) - до 22065,34 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 112,71 пункта (4,53%), составив 2601,36 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 324,02 пункта (4,39%) - до 7697,10 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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