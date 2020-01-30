Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 6:45

Нью-Йорк. 30 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, в том числе из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Негативом для рынка являются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Это серьезный вопрос, - заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), комментируя вспышку пневмонии в Китае. - Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики".

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

В ходе пресс-конференции Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда.

"Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС.

Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

К настоящему моменту финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poor's 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

"Ожидания сейчас, что прибыли в 2020 году поднимутся примерно на 10%, но оценки начала года, как правило, ухудшаются на протяжении года", - отмечает Байрон Вена из Blackstone.

Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года квартала, завершившегося 28 декабря, благодаря сильным продажам iPhone и носимых устройств. Котировки бумаг компании выросли в среду на 2,1%.

Акции L Brands Inc. взлетели почти на 13%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность продажи принадлежащей ей сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret.

Цена бумаг General Electric Co. подскочила на 10,3%. Промышленный конгломерат сократил в четвертом квартале года прибыль и выручку, но они превысили ожидания аналитиков.

Стоимость Dow Inc. выросла на 5,3%. Химическая компания зафиксировала убыток в октябре-декабре, но скорректированная прибыль оказалась выше прогнозов.

Котировки акций Boeing Co. увеличились на 1,7%, несмотря на слабую отчетность. Авиастроительный концерн неожиданно получил чистый убыток в четвертом квартале и сообщил, что будет постепенно сокращать производство самолетов 787 Dreamliner.

Между тем снизилась стоимость производителей чипов Advanced Micro Devices Inc. (-6%) и Xilinx Inc. (-10,7%), крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. (-4,5%), сети кофеен Starbucks Corp. (-2,1%) и телекоммуникационной AT&T Inc. (-4%), поскольку их финансовая отчетность разочаровала инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 11,6 пункта (0,04%) - до 28734,45 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 5,48 пункта (0,06%) - до 9275,16 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 2,84 пункта (0,09%), составив 3273,4 пункта.

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