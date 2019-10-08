Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 7:49

Нью-Йорк. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились из-за ослабления оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Очередной их раунд пройдет в Вашингтоне в конце этой недели. При этом в ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

С другой стороны, главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

"В сфере макроэкономики в центре внимания будет публикация протокола заседания ФРС и данных по потребительским настроениям в американской экономике. В корпоративном секторе накануне сезона отчетности, который стартует в середине месяца, можно ожидать только отдельные сообщения компаний", - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.

Прогнозы относительно прибылей американских компаний в третьем квартале ухудшаются, что угрожает еще сильнее подорвать рынок акций, для которого начало текущего квартала уже стало наихудшим с 2016 года, сообщает The Wall Street Journal. Предстоящий сезон отчетности станет еще одним испытанием для акций после того, как последние статданные усугубили опасения относительно замедления темпов роста промышленности как во всем мире, так и в США.

Обеспокоенность состоянием экономики вызвала снижение индекса Standard & Poor's 500 на 0,8% в октябре, что является самым плохим началом квартала с января 2016 года.

Консенсус-прогноз предполагает падение прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, примерно на 4% по итогам прошедшего квартала. Это может стать самым сильным снижением с 2016 года.

Тем не менее, аналитики Goldman Sachs говорят о том, что окончания сохраняющегося десятилетие повышательного тренда на фондовом рынке США ожидать пока рано, поскольку акции по-прежнему дают хороший доход инвесторам. Даже с учетом низких темпов повышения корпоративной прибыли, дивиденды и обратный выкуп акций должны обеспечить достаточно привлекательный доход, полагают они.

Среди компаний из Dow Jones Industrial Average в число лидеров снижения котировок в понедельник вошли 3M Co. (-1,5%), Exxon Mobil (-1,4%) и Coca-Cola (-1,2%).

Акции General Electric Co. подешевели на 0,1% после того, как компания заявила о заморозке пенсионных отчислений для примерно 20 тыс. своих сотрудников.

Котировки бумаг General Motors Co. снизились на 0,5%. Автомобилестроительный концерн и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (UAW) вновь не сумели прийти к согласию в отношении пересмотра трудового соглашения для работников заводов компании.

Цена бумаг Sequential Brands Group Inc. упала на 8,9%. Главный исполнительный директор производителя одежды Каррен Мюррей объявила о намерении уйти в отставку. Также компания заявила о том, что рассматривает различные варианты стратегий, включая продажу ряда принадлежащих ей брендов или выкуп собственных акций.

Стоимость Simply Good Foods Co. снизилась на 3%, хотя производитель снэков сообщил, что выручка в текущем фингоду будет выше прежнего прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 95,7 пункта (0,36%) - до 26478,02 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился за день на 13,22 пункта (0,45%), составив 2938,79 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшилось на 26,18 пункта (0,33%) - до 7956,29 пункта.

оь мв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!