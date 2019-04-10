Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 8:28

Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы во вторник снизились примерно на 0,6% после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11 млрд в ответ на субсидирование Европейским союзом авиаконцерна Airbus.

"Всемирная торговая организация установила, что субсидии Европейского союза компании Airbus оказали негативный эффект на США, и теперь мы введем таможенные пошлины на импорт из ЕС на $11 млрд", - написал президент в Twitter.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать Airbus.

Акции Boeing по итогам торгов подешевели на 1,5%.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) во вторник ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. - до 3,3%. В 2020 году по-прежнему ожидается подъем на 3,6%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Количество открытых вакансий в США в феврале сократилось более чем на полмиллиона, что является самым существенным падением с 2015 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда. Их число в позапрошлом месяце упало на 538 тыс. и составило 7,087 млн, то есть опустилось до минимального уровня с марта 2018 года. При этом в январе показатель находился на втором по величине месте за всю историю расчетов - 7,625 млн, отмечает MarketWatch.

Индекс оптимизма в малом бизнесе США, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), в марте незначительно увеличился - до 101,8 пункта по сравнению со 101,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали подъема до 102 пунктов.

Котировки акций Wynn Resorts Ltd. снизились на 3,9%. Оператор казино в Лас-Вегасе и Макао заявил об отказе от намерения приобрести австралийскую Crown Resorts Ltd. за $7,1 млрд всего через несколько часов после того, как официально подтвердил проведение предварительных переговоров.

Бумаги General Electric Co. потеряли в цене 2,9% после того, как эксперты J.P. Morgan ухудшили рекомендации для них.

American Airlines Group Inc. предупредила о том, что ситуация с длительной приостановкой использования самолетов Boeing-737 MAX негативно скажется на финансовых показателях. Акции авиакомпании подешевели на 1,7%.

В то же время рыночная стоимость Cerner Corp., разработчика медицинских информационных систем, взлетела более чем на 10% на новости о том, что компания увеличила объем программы выкупа собственных акций до $1,2 млрд. На эту сумму она может приобрести, исходя из текущих котировок, более 8% находящихся в обращении бумаг.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 190,44 пункта (0,72%) - до 26150,58 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 17,57 пункта (0,61%), составив 2878,2 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 44,61 пункта (0,56%) - до 7909,28 пункта.

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