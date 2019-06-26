Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 8:22

Нью-Йорк. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в том числе Nasdaq Composite опустился по итогам третьей сессии подряд.

Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступавший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле.

При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.

На определенное ухудшение ситуации в американской экономике страны указывают слабые статданные, опубликованные во вторник.

Так, индекс потребительского доверия в июне уменьшился до 121,5 пункта по сравнению с 131,3 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Таким образом, индикатор обновил минимальное значение с сентября 2017 года. При этом аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя - до 131 пункта.

Кроме того, продажи новых домов в США в мае упали на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 626 тыс. домов в годовом исчислении, по данным министерства торговли страны. Майские продажи оказались минимальными с начала года. При этом апрельский показатель был пересмотрен в сторону повышения - до 679 тыс. с 673 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,6% с ранее объявленного уровня - до 684 тыс.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в апреле увеличился на 2,54% в годовом выражении после повышения на 2,61% в марте. Ослабление темпов роста индикатора наблюдается 13-й месяц подряд, а сам показатель подъема в апреле стал минимальным с 2012 года.

Цена акций AbbVie Inc. упала по итогам торгов на 16,3%. Фармацевтическая компания сообщила о том, что достигла соглашения о приобретении за $63 млрд ирландской Allergan Plc, производителя средств против морщин "Ботокс". При этом котировки бумаг Allergan подскочили на 25,4%.

Акции службы доставки FedEx Corp. подешевели на 3,1% в ожидании публикации финансовой отчетности за минувший квартал. Ранее компания заявила о том, что подала иск в американский суд после неудачи с доставкой отправлений для Huawei Technologies Co., выступая против требований правительства США обеспечивать соблюдение ограничений в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Стоимость Lennar Corp. упала на 6,2%, несмотря на то, что одна из ведущих строительных компаний США завершила второй финансовый квартал (март-май) с прибылью и выручкой выше средних прогнозов аналитиков.

В то же время котировки акций Grubhub Inc., занимающейся доставкой еды, выросли на 5,1% после того, как аналитики Citigroup улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,97 пункта (0,95%), составив 2917,38 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 120,98 пункта (1,51%) - до 7884,72 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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