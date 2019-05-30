Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 8:12

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в среду потеряли в среднем 0,8% на опасениях относительно темпов роста глобальной экономики в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и КНР.

Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ. КНР является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

РЗМ используются повсеместно в самых различных устройствах, включая мобильные телефоны, чипы памяти и перезаряжаемые батарейки.

Помимо общемировых рисков, инвесторы опасаются возможного прекращения роста американского рынка акций в этом году, полагает аналитик глобальных рынков JP Morgan Asset Management Винсент Джувинс. "В этом месяце мы увидим самый длительный период подъема в истории США, - приводит его слова Dow Jones. - Это подтверждает идею, что мы вступаем в период окончания цикла, и это подталкивает инвесторов к нейтральным позициям и фиксации прибыли".

Старший макроаналитик Nordea Asset Management Себастиен Гали полагает, что глобальные риски толкают инвесторов к переводу средств из акций в другие активы, в том числе облигации, и это может привести к падению фондового рынка на 5-10%.

Наиболее сильно, по его мнению, могут пострадать бумаги таких компаний, как Nike (подешевели на 2,9% по итогам торгов в среду) и Apple (-0,5%), а также производителей лекарственных средств.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. за день сократилась на 1%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, - на 1,7% и Facebook Inc. - на 1,2%.

Цена акций NXP Semiconductors NV снизилась на 0,6%. Подразделение компании объявило о покупке активов Marvell Technology Group Ltd. в сфере WiFi и Bluetooth за $1,76 млрд. Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Стоимость Marvell Technology поднялась за день на 3,1%.

Котировки акций Abercrombie & Fitch Co. рухнули на 26,5%. Ритейлер одежды в минувшем квартале увеличил сопоставимые продажи на 1% против прогнозировавшихся аналитиками 1,3%, а также дал слабый прогноз финансовых показателей на весь год.

Сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond назначила четырех независимых директоров в рамках реорганизации руководства. Стоимость бумаг компании опустилась на 3,3%.

Цена акций Capri Holdings Ltd, владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, упала на 9,9% из-за слабой квартальной отчетности.

Курс ценных бумаг Dick's Sporting Goods Inc. снизился на 5,9% к концу дня, несмотря на уверенный рост в начале сессии. Ритейлер спортивных товаров в прошедшем квартале получил скорректированную прибыль в расчете на акцию лучше ожиданий и улучшил годовой прогноз.

В то же время капитализация DowDuPont Inc. выросла на 1%, хотя ранее в течение дня снижалась. Компания планирует зафиксировать в отчетности за квартал, который завершится в июне, списание гудвила в размере $0,8-1,3 млрд в связи с целым рядом изменений в своей структуре. DowDuPont была образована в 2017 году в результате слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co., а затем разделила бизнес на три отдельных компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 221,36 пункта (0,87%) - до 25126,41 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 19,37 пункта (0,69%), составив 2783,02 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 60,04 пункта (0,79%) - до 7547,31 пункта.

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