Токио. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали уверенный подъем, поскольку заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая оказались не такими плохими, как ожидалось, сообщает MarketWatch.

Основные фондовые индексы Японии и Южной Кореи достигли максимальных отметок за последние три месяца, Shanghai Composite поднялся до самого высокого уровня за 11 недель, сообщает Trading Economics. Австралийский рынок находится примерно на уровне середины марта.

Скачок за апрель и май Nikkei 225 стал рекордным двухмесячным повышением с 1995 года, для Kospi Composite - с 2009 года и для S&P/ASX 200 - с 1994 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу Трамп. Он сказал, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга".

"Как и ожидалось, президент отменил особый статус Гонконга в связи с введением нового закона о безопасности, отмечает старший аналитик Oanda Джеффри Холли. - Но при этом он не сделал ничего для отмены первой фазы торгового соглашения США-КНР, заключенного в январе. Общий вздох облегчения ощутим в Азии сегодня".

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае снизился до 50,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в мае до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства в мае повысился до 53,6 пункта с 53,2 пункта в предыдущий месяц.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае увеличился до 59,7 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это максимальный уровень с января. Эксперты ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,6 пункта.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник стали акции девелопера Country Garden (+6,3%), производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+5,5%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+5,3%), страховщика AIA Group (+5,2%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+4,5%).

Также подорожали бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (+4,6%) и PetroChina (+1,9%), телекоммуникационной China Mobile (+2,6%).

Японский индекс Nikkei 225 увеличился за день на 0,8%, при этом он поднялся выше отметки в 22 тыс. пунктов впервые с конца февраля.

Японские компании увеличили капрасходы в первом квартале на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года после сокращения на 3,5% в четвертом квартале 2019 года.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group подскочили на 3,9%, косметической Shiseido - на 3,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,2%, производителя электроники Sony - на 1,4%.

Между тем акции автомобильной Toyota Motor подешевели на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi в понедельник поднялся на 1,75% вопреки слабой статистике

Южная Корея в мае снизила экспорт по итогам третьего месяца подряд из-за падения глобального спроса и резкого ухудшения ситуации в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Объем экспорта рухнул на 23,7% в годовом выражении. Между тем поставки полупроводников выросли на 7,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, автопроизводителя Kia Motor - также на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto взлетела на 3,1% и 4,1% соответственно.

