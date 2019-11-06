Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 6:42

Нью-Йорк. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Кроме того, в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре упал на 4,5% и составил $52,5 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55 млрд в предшествующем месяце, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, ожидавших сокращения до $52,4 млрд с объявленного ранее августовского уровня в $54,9 млрд.

Тем временем сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций Walgreens Boots Alliance Inc. выросли на 2,6% на фоне сообщений СМИ о том, что компания рассматривает возможность превращения из публичной в частную.

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 9,85%, после того как американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировала крупный квартальный убыток из-за высоких расходов на развитие новых проектов. Тем не менее, глава Uber Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию на прибыльный уровень к концу 2021 года.

Цена бумаг Allergan Plc снизилась на 0,2%, несмотря на то, что ирландская фармацевтическая компания зафиксировала показатели лучше прогнозов рынка по итогам третьего квартала и подтвердила прогноз на 2019 год в целом.

Бумаги Chesapeake Energy Corp. упали в цене на 17,95%, после того как нефтегазовая компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке, и ее выручка сократилась сильнее прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Marriott International Inc. выросла на 2,7%, хотя международная сеть отелей зафиксировала худшую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале и понизила прогнозы на 2019 год на фоне ослабления спроса на путешествия.

Капитализация сети супермаркетов Kroger Co. увеличилась на 11,4%, после того как компания объявила о программе обратного выкупа акций на $1 млрд.

Котировки акций американского производителя спортивной одежды Under Armour поднялись на 4,4% после падения почти на 19% днем ранее, когда компания подтвердила факт проведения федерального расследования, касающегося ее практик финансовой отчетности.

Акции американского авиаконцерна Boeing Co. подорожали на 2,1% на фоне новостей о том, что глава компании Деннис Мюленбург откажется от получения бонусов по итогам года или вознаграждения в виде акций, пока не возобновятся полеты самолетов модели 737 MAX. В интервью телеканалу CNBC председатель совета директоров Boeing Дэвид Кэлхун также высказался в защиту действий совета директоров для решения кризиса, вызванного приостановкой полетов 737 MAX.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 30,52 пункта (0,11%) и составил 27492,63 пункта, обновив максимум, достигнутый в понедельник.

Nasdaq Composite вырос на 1,48 пункта (0,02%) - до 8434,68 пункта, также достигнув рекордного уровня закрытия вторую сессию подряд.

Standard & Poor's 500 между тем снизился на 3,60 пункта (0,12%) и составил 3074,67 пункта.

С начала года Dow вырос примерно на 18%, S&P 500 - более чем на 22%, а Nasdaq - более чем на 27%.

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