Нью-Йорк. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в понедельник: Dow Jones и S&P 500 снизились впервые за последние три сессии, тогда как Nasdaq завершил торги ростом.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и готовятся к началу сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который позволит оценить ее воздействие на финансовые результаты и прогнозы компаний.

Эти результаты станут тестом для фондового рынка, который пытается восстановиться после болезненной распродажи, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что пандемия COVID-19 приведет к существенному сокращению экономики и резкому падению прибыли компаний в 2020 году. Между тем масштаб последствий пока не ясен.

Многочисленные компании, в числе которых General Electric Co., FedEx Corp., Starbucks Corp., предупредили, что больше не могут прогнозировать, какими будут их результаты в период столь существенной неопределенности. В связи с этим некоторые аналитики опасаются, что рынок находится на пороге новой распродажи, которая произойдет в случае падения прибыли компаний. В то же время другие подозревают, что текущий сезон отчетности не в полной мере отразит масштаб ожидаемого ущерба.

По словам старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойя, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг новой коронавирусной инфекции, рынки все больше надеются на то, что распространение COVID-19, возможно, уже достигло своего пика в наиболее пострадавших регионах, а также на то, что стимулирующие меры правительства и Федеральной резервной системы (ФРС) обеспечили достаточную поддержку компаниям.

"Главный вопрос, который волнует рынок: когда возобновится экономическая активность, - сказал в интервью MarketWatch Кент Энгельке, главный экономический стратег Capitol Securities Management. - Чем дольше мы ждем, тем больше ущерб".

Директор Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил в интервью CNN в воскресенье о возможности "частичного открытия секторов американской экономики" в мае. Фаучи предупредил при этом, что осенью в Штатах может произойти новая вспышка коронавируса.

По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по диагностированным случаям заражений, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, при этом 22 тыс. из них скончались.

Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс. Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.

В числе первых крупных компаний США, которые представят свои отчеты на этой неделе, находятся такие банки, как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., гигант в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group Inc., транспортная компания J.B. Hunt Transport Services Inc. и производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson. Хотя их результаты вызывают значительный интерес, более внимательно инвесторы будут следить за комментариями руководства компаний, надеясь получить представление о том, что их ждет дальше.

Диапазон прогнозов говорит о значительной неуверенности в отношении дальнейших перспектив. FactSet прогнозирует падение прибыли американских компаний в 2020 году на 9% в годовом выражении, основываясь на ожиданиях аналитиков в отношении отдельных компаний, входящих в индекс S&P 500, тогда как после окончания прошлого года прогноз предусматривал рост на 9,2%.

Эксперты BofA Global Research ожидают падения прибыли компаний США в расчете на акцию на 29% в текущем году. Goldman Sachs прогнозирует, что прибыль рухнет на 33%, при этом предупреждая, что более длительный период приостановки экономической деятельности может привести к ее падению на 57%.

Акции крупных нефтяных компаний продемонстрировали смешанную динамику в понедельник после заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+. Бумаги Pioneer Natural Resources Co. подскочили на 4,1%. Цена бумаг Exxon Mobil Corp. снизилась на 0,9%, Chevron Corp. выросла на 0,7%.

Страны ОПЕК+ на заседании 12 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10 млн, как сообщалось ранее.

Котировки акций Baker Hughes повысились на 3,3%, после того как американская нефтесервисная компания сообщила о планах в 2020 году сократить капзатраты на 20% по сравнению с прошлым годом из-за падения цен на нефть и пандемию COVID-19. В частности, Baker Hughes утвердила план, который приведет к реструктуризации, обесценению активов и прочим расходам в размере приблизительно $1,8 млрд, из которых примерно $1,5 млрд будут отражены в первом квартале 2020 года.

Акции Caterpillar Inc., производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, рухнули на 8,7%, оказавшись в лидерах падения среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, так как аналитики Bank of America снизили их рейтинг с "нейтрального" уровня до "ниже рынка".

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. взлетела на 6,2%, после того как крупнейший в мире интернет-ритейлер объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек, вдобавок к 100 тыс. новых сотрудников, нанятых ранее, на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.

Капитализация Ford Motor Co. снизилась на 3,9%, поскольку американский автопроизводитель предупредил о падении продаж в первом квартале из-за пандемии коронавируса. Согласно предварительным данным, выручка Ford в январе-марте снизилась на 15,7%, до $34 млрд, и компания может зафиксировать скорректированный доналоговый убыток в размере $600 млн, сообщается в пресс-релизе.

Акции Blackstone Group Inc., крупнейшей в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций, подешевели на 3,2% на новостях о том, что она вложит $2 млрд в Alnylam Pharmaceuticals Inc. в рамках сделки, которая позволит биотехнологической компании получить необходимые средства для вывода на рынок большего ассортимента своей продукции.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник опустился на 328,60 пункта (1,39%) - до 23390,77 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 28,19 пункта (1,01%), составив 2761,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 38,85 пункта (0,48%) - до 8192,42 пункта.

