Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 7:35

Нью-Йорк. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: S&P и Nasdaq закрылись ростом, в то время как Dow снизился.

Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. В четверг о результатах отчитались четыре компании, входящие в Dow, и 45 компаний, входящих в S&P 500, пишет MarketWatch.

На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Опубликованные в четверг статданные указали на сокращение числа американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице. Как сообщается в отчете министерства труда США, их количество на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного значения - до 215 тыс.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления".

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Цена бумаг Tesla подскочила на 17,7%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Акции Microsoft подорожали на 1,97%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года на 21%, в том числе благодаря облачному бизнесу.

Бумаги Dow выросли на 4,74%. Химическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале текущего года, однако показатель на скорректированной основе превзошел ожидания экспертов.

Акции PayPal укрепились на 8,56%, поскольку результаты платежного сервиса в минувшем квартале превысили прогнозы рынка.

Котировки акций American Airlines выросли на 3,96%. Крупнейшая авиакомпания США отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли в третьем квартале 2019 года.

Бумаги Southwest Airlines подорожали на 5,73%, так как прибыль авиакомпании в третьем квартале превзошла прогноз аналитиков.

Стоимость бумаг 3M снизилась на 4,07%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года, однако ее выручка не оправдала ожиданий, а годовой прогноз прибыли был понижен.

Акции Twitter упали на 20,81%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов.

Стоимость акций EBay уменьшилась на 9,13%. Крупнейший в мире интернет-аукцион в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль более чем вдвое и дал слабый прогноз выручки на конец года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 28,42 пункта (0,11%) и составил 26805,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,77 пункта (0,19%) - до 3010,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,00 пункта (0,81) и закрылся на отметке 8185,80 пункта.

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