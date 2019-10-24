Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:04

Нью-Йорк. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы S&P и Nasdaq повышаются в ходе торгов в четверг, в то время как индикатор Dow немного снижается, трейдеры анализируют статистические данные и корпоративную отчетность.

Как сообщается в отчете министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс.

Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного значения - до 215 тыс.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления".

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Участники рынка анализируют корпоративную отчетность, которая влияет на котировки акций компаний.

Цена бумаг Tesla подскочила на 17,6%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Акции Microsoft дорожают на 1,7%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года на 21%, в том числе благодаря облачному бизнесу.

Бумаги Dow укрепляются на 4,5%. Химическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале текущего года, однако показатель на скорректированной основе превзошел ожидания экспертов.

Акции PayPal растут на 9,5%, поскольку результаты платежного сервиса в минувшем квартале превысили прогнозы рынка.

Котировки акций American Airlines поднимаются на 5%. Крупнейшая авиакомпания США отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли в третьем квартале 2019 года.

Бумаги Southwest Airlines дорожают на 5,9%, так как прибыль авиакомпании в третьем квартале превзошла прогноз аналитиков.

Стоимость бумаг 3M снижается на 4,4%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года, однако ее выручка не оправдала ожиданий, а годовой прогноз прибыли был понижен.

Акции Twitter падают на 17,7%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов.

Стоимость акций EBay падает на 6,8%. Крупнейший в мире интернет-аукцион в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль более чем вдвое и дал слабый прогноз выручки на конец года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск 24 октября снизился на 46,87 пункта (0,17%) и составил 26787,08 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,58 пункта (0,19%) - до 3010,1 пункта. При этом индикатор находится вблизи рекордного значения в 3025,86 пункта, достигнутого при закрытии торгов 26 июля, отмечает MarketWatch,

Nasdaq Composite прибавил 47,19 пункта (0,58%) и составил 8166,98 пункта.

Ор аш *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!