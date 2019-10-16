Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 8:03

Нью-Йорк. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели, инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные отчеты компаний.

В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

На этой неделе в США стартовал сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Во вторник свои квартальные финпоказатели обнародовали ряд крупнейших американских компаний и банков.

Акции JPMorgan подорожали на 3%. Крупнейший по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, поднялась на 1,7%. Банк зафиксировал неожиданный рост выручки, хотя его прибыль в третьем квартале упала сильнее, чем прогнозировалось.

Бумаги Citigroup Inc., также входящего в тройку крупнейших американских банков, прибавили в цене 1,4%. Citigroup увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, оба показателя превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Goldman Sachs Group Inc. выросли на 0,3%. Банк снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков. Выручка сократилась на 6%.

Акции UnitedHealth Group Inc., подскочили на 8,2%, подтолкнув вверх индексы Dow и S&P 500. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и улучшила прогноз на 2019 год в целом.

Рыночная стоимость американской Johnson & Johnson выросла на 1,6% Прибыль и выручка J&J, крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья, в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка, и компания повысила годовой прогноз.

Капитализация BlackRock Inc. выросла на 2,4%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль на 8% по итогам третьего квартала, но увеличила выручку.

Акции Uber Technologies Inc. прибавили в цене 2,8%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о планах сократить около 350 рабочих мест, или примерно 1% штата, чтобы поддержать бизнес. Сокращения, в частности, затронут сотрудников Uber Eats и подразделения самоуправляемых автомобилей.

В центре внимания инвесторов также остается торговый конфликт между США и Китаем и ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Тем временем, как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Великобритания и Европейский союз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 237,44 пункта (0,9%) и составил 27024,80 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 29,53 пункта (1%) - до 2995,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 100,06 пункта (1,2%) и составил 8.148,71 пункта.

По данным MarketWatch, S&P 500 завершил торги примерно на 1% ниже рекордного уровня закрытия 3025,86 пункта, установленного 26 июля. Dow закрылся примерно на 1,2% ниже своего рекорда - 27359,16 пункта - на момент закрытия торгов 15 июля, Nasdaq Composite завершил сессию на 2,3% ниже рекордного уровня закрытия 8330,21, установленного 26 июля.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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