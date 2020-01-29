Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 12:37

Токио. 29 января. ИНТЕРФАКС - Гонконгский индекс Hang Seng резко снизился в среду по итогам первых торгов на рынке после выходных в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в то время как фондовые индексы других стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли.

Hang Seng упал на 2,82%, тогда как японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,71%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%.

Китайский фондовый рынок остается закрыт.

Инвесторы оценивали новости, касающиеся распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и ее последствий для роста мировой экономики.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека умерли.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

"Финансовые рынки нервно реагируют на распространение коронавируса, и возникает все больше и больше вопросов относительно последствий для экономики", - говорит стратег Commerzbank в Сингапуре Чарли Лей, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Директор по микростратегии в Jeffreries Деш Перамунетиллеке сравнивает ситуацию на рынке Гонконга с 2003 годом, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS).

"Во время вспышки SARS в 2003 году сильнее всего в Гонконге корректировались акции операторов отелей, авиакомпании, телекоммуникационных компаний и застройщиков. С другой стороны, наибольшую устойчивость продемонстрировали страховые, электроэнергетические и железнодорожные компании", - говорит эксперт, которого цитирует MarketWatch.

"Аналогичным образом за последние несколько дней сильнее всего оказались затронуты продуктовые ритейлеры, авиакомпании, представители сферы электронной торговли, игрового бизнеса, рестораны и компании в сфере образования, а самыми устойчивыми оказались акции фармкомпаний, сектора здравоохранения и электроэнергетики", - отмечает он.

В Гонконге в среду существенно подешевели акции авиакомпаний на фоне ограничений на перелеты. Бумаги China Eastern Airlines потеряли в цене 3,4%, акции China Southern Airlines - 3,65%.

Также под давлением находятся акции операторов казино и компаний, занимающихся недвижимостью. Так, котировки акций Sands China упали на 5,57%, а бумаги Hang Lung Properties - на 6,67%.

Акции японской SoftBank выросли на 2,24%, бумаги Honda подорожали на 1,88%, Fanuc - на 0,6%, Sony - на 0,8%.

В то же время котировки акций производителя кроссовок Asics Corp. упали на 3,8% на сообщении СМИ о том, что World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) не станет запрещать использование беговых кроссовок серии Vaporfly американской Nike Inc. на профессиональных соревнованиях.

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics повысилась на 0,5%, капитализация LG Electronics увеличилась на 0,15%.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 1,9%, бумаги Rio Tinto выросли на 0,44%.

ор ак де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!