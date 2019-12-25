Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 6:58

Нью-Йорк. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник после роста по итогам трех предыдущих дней.

В то же время Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд, чего не происходило с 1998 года, отмечает MarketWatch.

В среду торговые площадки США будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

"Рынки официально вошли в праздники: объемы торгов остаются очень низкими, а Уолл-стрит готовится отдохнуть", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Котировки акций Boeing Co. снизились по итогам торгов на 1,4% после роста днем ранее на новости об отставке главного исполнительного директора авиаконцерна Денниса Мюленбурга.

В то же время бумаги производителя электромобилей Tesla Inc. подорожали на 1,4%, обновив исторический максимум.

Цена бумаг PayPal Holdings Inc. выросла на 0,1%. Американская платежная система продолжит проводить поглощения в 2020 году в условиях общей активности сделок в платежном секторе, сказал финансовый директор PayPal Джон Рейни в интервью The Wall Street Journal. Компания придерживается стратегии поглощений в течение последних двух лет, что предусматривает ежегодное заключение сделок на сумму $1-3 млрд.

Капитализация бюджетной авиакомпании Spirit Airlines Inc. поднялась на 0,4% на сообщениях СМИ о том, что она приобретет 100 самолетов семейства Airbus A320neo. Сделка включает модели A319, A320 и A321. Поставки ожидаются до конца 2027 года.

Рыночная стоимость Uber Technologies Inc. увеличилась 0,4%. Компании заявила о том, что ее сооснователь и бывший главный исполнительный директор Трэвис Каланик выйдет из состава совета директоров и сфокусируется на своем новом бизнесе, а также благотворительной деятельности.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 36,08 пункта (0,13%) - до 28515,45 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 0,63 пункта (0,02%), составив 3223,38 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 7,24 пункта (0,08%) - до 8952,88 пункта.

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