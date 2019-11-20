Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:08

Нью-Йорк. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок преимущественно снизился по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow и S&P отступили от рекордных значений на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем. Индекс Nasdaq достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций технологических компаний.

Участники рынка продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров двух стран.

Министерство торговли Китая на выходных сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

"Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере, сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA).

По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре 2019 года, увеличилось на 3,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,314 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек в сентябре на 5,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,32 млн домов.

Количество выданных в октябре разрешений на строительство новых домов в США увеличилось на 5% относительно предыдущего месяца, до 1,461 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с мая 2007 года. Аналитики ожидали сокращения на 0,4%, до 1,385 млн.

Акции Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, подешевели на 5,4% после того, как компания зафиксировала снижение прибыли на 3% в третьем финансовом квартале и ухудшила прогноз продаж на текущий фингод.

Цена бумаг продуктового ритейлера Kohl's рухнула на 19,5%, так как его сопоставимые продажи не оправдали ожиданий, и компания понизила прогноз прибыли на текущий год.

Бумаги производителя медицинских товаров Medtronic Plc потеряли 0,2%, несмотря на то, что прибыль компании превзошла ожидания во втором финансовом квартале и она повысила годовой прогноз прибыли.

Акции Boeing Co. подешевели на 0,7% после роста в начале сессии на новостях о том, что казахстанская авиакомпания Air Astana планирует приобрести 30 самолетов Boeing-737 MAX 8 для дочернего лоукостера Fly Arystan. Компании подписали соглашение о намерениях на покупку 30 самолетов, стоимость которых по каталожным ценам составляет $3,6 млрд.

В то же время бумаги Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 3,5%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в расчет Nasdaq 100, на фоне запуска нового графического адаптера для 3D-дизайнеров, архитекторов и инженеров.

Котировки бумаг ритейлера одежды TJX Cos. выросли на 1,8%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале. Кроме того, TJX Cos. сообщила, что приобрела 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник упал на 102,2 пункта (0,36%) и составил 27934,02 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,85 пункта (0,06%) - до 3120,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,72 пункта (0,24%) и составил 8750,66 пункта, установив новый рекорд закрытия третий день подряд.

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