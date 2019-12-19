Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 6:44

Нью-Йорк. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Однако Nasdaq Composite продолжил рост, закрывшись на рекордной отметке пятую сессию подряд.

Торговая сделка США и Китая, о заключении которой стало известно в прошлую пятницу, поддержала рынки на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

"В отсутствие новых подробностей об условиях сделки или о том, когда ее предполагается подписать, на рынках наблюдается некоторая нервозность", - отмечает старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян, слова которого приводит MarketWatch.

Давление на фондовые индексы в среду также оказало падение акций FedEx, которые подешевели на 10%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний понизила прогноз прибыли на текущий фингод, объяснив это более слабой, чем ожидалось, выручкой в каждом из сегментов ее бизнеса, а также растущими расходами.

Согласно новому прогнозу FedEx, ее прибыль в 2020 фингоду, завершающемся в мае, составит $10,25-11,5 на акцию. Ранее компания ожидала, что этот показатель составит $11-13 на акцию. Результаты компании за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий экспертов.

При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование по импичменту Трампу.

Как сообщается, Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за импичмент президенту страны по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене 0,1%. Компания наряду еще с 11 банками договорилась выплатить в общей сложности $250 млн для урегулирования дела о манипулировании ценами на облигации, выпущенные ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Акции Cigna Corp. подорожали на 2,4%. Американский страховщик договорился о продаже одного из своих подразделений компании New York Life за $6,3 млрд.

Цена бумаг Leidos Holdings выросла на 4,5%. Оборонная компания сообщила, что купит фирму Dynetics, специализирующуюся на прикладных исследованиях и решениях в области национальной безопасности, за $1,65 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизился на 27,88 пункта (0,1%) и составил 28239,28 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,38 пункта (0,04%) - до 3191,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,38 пункта (0,05%) и составил 8827,73 пункта, достигнув нового рекорда на закрытие торгов.

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