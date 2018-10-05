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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 12:53 05.10.2018 - 12:53

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Индийская сторона пока не назвала площадку для новой АЭС, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, новый контракт будет сразу на шесть блоков АЭС.

"Мы в плане действий, которые подписали, изложили подход, что следующий контракт будет сразу на шесть блоков. Это первое. Второе, что это будет наш дизайн поколения "3+". И третье, с достаточно большим уровнем локализации. То есть мы начинаем серийное строительство, и в то же время мы готовы ряд оборудования, ряд компетенций начать размещать здесь. Это собственно подходы. И это хорошие новости, - сказал А.Лихачев. - Индийская сторона пока официально нам не назвала площадку. То есть, в этом смысле ситуация вперед не продвинулась. Ее обсуждали наши лидеры, ее обсуждаем мы, но здесь движения пока вперед нет. Мы с пониманием относимся к позиции партнеров".

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание по срокам заключения контракта, топ-менеджер заявил, что "можно предполагать, но точных данных нет".

Ранее в пятницу Россия и Индия подписали "План действий по расстановке приоритетов и реализации направлений сотрудничества в области ядерной энергетики", предполагающий строительство еще 6 блоков АЭС на новой площадке в Индии.

Сооружение АЭС российского дизайна на новой площадке в Индии предусмотрено межправсоглашением от декабря 2008 г. В декабре 2014 г. было подписано стратегическое видение по укреплению сотрудничества в мирном атоме между Россией и Индией, которое фиксирует намерения сторон по завершению сооружения и вводу в эксплуатацию не менее 12 энергоблоков АЭС российского дизайна в перспективе до 2034 г.

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