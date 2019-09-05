Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 17:22

Дели. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Индии возобновили работу проводной телефонной связи в штате Джамму и Кашмир, где ранее было введено прямое управление центрального правительства, сообщает в четверг агентство Associated press (AP).

В то же время AP отмечает со ссылкой на местных жителей, что мобильная связь и интернет все еще остаются заблокированными в штате.

Агентство отмечает, что ранее власти объясняли блокировку средств связи в этом штате, включая административный центр город Сринагар, намерением предотвратить распространение слухов, вредных для безопасности.

В свою очередь индийское агентство "Пресс Траст оф Индиа" сообщило, что в регионе сняты все ограничения на перемещения в дневное время суток.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Премьер Индии Нарендра Моди заявлял, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством. Она разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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