Этот контент был опубликован 21 декабря 2019 г. 13:45

Дели. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Индии Нарендра Моди в субботу провел заседание кабинета, на котором обсудил с министрами меры безопасности, необходимые для того, чтобы покончить с беспорядками, охватившими многие города страны, сообщает интернет-портал индийской газеты The Hindustan Times.

Беспорядки, жертвами которых стали уже 15 человек, начались 11 декабря, когда парламент Индии принял закон об упрощенной процедуре предоставления гражданства индуистам и христианам, вынужденно перебравшимся в страну в связи с притеснениями по религиозному признаку в Пакистане, Афганистане и Бангладеш.

Критики закона полагают, что принятые правовые нормы дискриминируют мусульман.

Несмотря на меры, предпринимаемые правоохранительными органами, массовые акции протеста продолжаются и в субботу, отмечает газета.

1ар ав

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