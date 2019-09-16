Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:28

Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Поиск 39 человек, которые считаются пропавшими без вести, ведутся в Индии после того, как на реке Годавари перевернулось туристическое судно.

Как сообщил представитель местной полиции журналистам, судно перевернулось в минувшее воскресенье, на борту находились 73 человека. По состоянию на утро понедельника, удалось спасти 26 человек, обнаружены тела восьми погибших.

В поисковой операции принимают участие около 300 человек, задействованы катера и вертолеты. Как ожидается, к месту аварии должны прибыть водолазы со специальным оборудованием.

Власти обращают внимание, что перевернувшееся судно и его экипаж не имели лицензии на туристические перевозки.

1гк др

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