Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 6:39

Лакхнау (Индия). 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты из России отремонтируют ряд систем единственного авианосца ВМС Индии "Викрамадитья", сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В 2020 году индийская сторона планирует начать текущий ремонт авианосца "Викрамадитья". Часть систем и оборудования корабля будет ремонтироваться российскими специалистами, а часть индийскими при техническом содействии российской стороны", - сказали в ФСВТС.

Там сообщили, что в 2019 году российские специалисты провели дефектовку корабельного оборудования, после чего индийская сторона получила соответствующие рекомендации по его ремонту.

"В ходе проведения ремонта предполагается модернизация отдельных систем корабля. Объем работ и срок их проведения определяются индийской стороной", - сказали в ФСВТС России.

"Викрамадитья" является единственным авианосцем в составе индийских ВМС и флагманом флота. Авианосец построен на основе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" путём глубокой модернизации. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске. 16 ноября 2013 года корабль был передан ВМС Индии.

Полное водоизмещение авианосца достигает 45 тыс. тонн. Его авиационная группа состоит из 14-16 самолётов МиГ-29К, четырех МиГ-29КУБ, до восьми вертолётов Ка-28, вертолёта Ка-31 и до трех HAL Dhruv.

5-9 февраля в Индии проходит Международная оборонная выставка DefExpo. Организатором объединенной российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".

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