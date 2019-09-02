Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 15:27

*** Посадка на поверхность Луны запланирована на 7 сентября

Дели. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Лунный посадочный аппарат Индии Vikram ("Викрам") в понедельник успешно отделился от автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), выведенной в августе на орбиту естественного спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Посадочный аппарат "Викрам" сегодня успешно отделился от орбитальной станции "Чандраян-2". "Викрам" в настоящее время находится на орбите с перигеем 119 км и апогеем 127 км. Орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает вращаться вокруг Луны на своей нынешней орбите", - говорится в сообщении.

При этом также указывается, что все системы посадочного и орбитального аппаратов находятся "в исправном состоянии".

Посадочный аппарат Vikram должен доставить на поверхность естественного спутника Земли небольшой луноход Pragyan ("Прагьян") весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луны планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Как сообщалось, 22 июля Индия осуществила запуск к Луне автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2 с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. После серии маневров 20 августа станция вышла на орбиту Луны.

В случае успеха миссии Chandrayaan 2 Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Связь Земли с посадочным аппаратом Vikram будет поддерживаться через орбитальную станцию Chandrayaan 2. Срок службы орбитальной станции составляет один год, в то время как посадочный аппарат сможет проработать на поверхности Луны всего лишь один лунный день, т.е. приблизительно 14 земных суток. При этом шестиколесный луноход Pragyan, имеющий солнечные панели, может осуществлять связь только с посадочным аппаратом.

На лунном ровере установлены навигационная стереокамера и приборы для поиска легких и тяжелых химических элементов в поверхностном слое лунного реголита.

Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

Стоимость проекта Chandrayaan 2 составляет около $125 млн.

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