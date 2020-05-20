Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 14:01

Женева. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Объем мировой торговли товарами, вероятно, резко сократится в первом полугодии 2020 года, поскольку пандемия коронавирусной инфекции подрывает глобальную экономику, говорится в ежемесячном обзоре Всемирной торговой организации.

Барометр мировой торговли, который предоставляет информацию о направлении движения в этой сфере относительно последних трендов, в марте опустился до отметки 87,6 пункта, что является минимальным уровнем с начала расчета индикатора в июле 2016 года.

Это указывает на резкое сокращение объема торговли товарами в мире, которое распространится на второй квартал. Признаков того, что снижение достигло дна, пока нет, отмечается в сообщении.

Значение индикатора соответствует апрельскому прогнозу ВТО, согласно которому по итогам 2020 года глобальная торговля упадет на 13-32% в зависимости от длительности пандемии и эффективности предпринимаемых властями мер.

Темпы роста мировой глобальной торговли начали замедляться еще в 2019 году, до начала пандемии, из-за торговых споров и ослабления экономического подъема. В итоге в прошлом году оборот мировой торговли товарами снизился на 0,1% в натуральном выражении. Это стало первым сокращением со времен финансового кризиса 2009 года.

Базовое значение барометра составляет 100 пунктов. Индикатор больше этого значения говорит о темпах роста выше среднесрочного тренда, меньше - об ухудшении ситуации.

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