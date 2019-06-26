Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:55

Дели. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Индия руководствуется национальными интересами в вопросе приобретения С-400 и ожидает от США понимания, заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы сделаем то, что в наших национальных интересах", - сказал министр, отвечая на вопрос об американских санкциях CAATSA, которые грозят Индии в случае приобретения С-400.

Министр отметил, что частью стратегического партнерства между странами является понимание и уважение национальных интересов друг друга.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки С-400, поскольку транзакции с Россией ведут к санкциям в рамках CAATSA.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

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