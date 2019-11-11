Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 20:49

Лондон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Индии подписало контракт на $2,8 млрд с Управлением артиллеристских заводов (OFB) на производство 464 основных боевых танков Т-90С по российской лицензии для сухопутных войск, сообщило британское оборонное издание Janes.

По словам представителя OFB Уддипан Мукерджи, завод тяжелого машиностроения (HVF) в Авади на юге Индии осуществит поставку армии этих танков, именующихся в Индии как Bhishma, в течение четырех-пяти лет.

Заказ осуществляется в рамках ранее согласованных с предприятием в Авади контрактов на производство тысячи танков по соглашению о передаче технологий, подписанному с Россией.

При этом контракт размещен параллельно с планируемым приобретением аналогичного количества комплектов танков Т-90МС на сумму $ 1,93 млрд непосредственно у российского производителя "Уралвагонзавод" для сборки на заводе в Авади, указывает издание.

Еще в апреле кабинет министров Индии по безопасности одобрил закупку у России сотен комплектов T-90MS, но контракт пока не подписан. Источники в оборонной индустрии отмечают, что планируемое приобретение комплектов T-90MS в России также обсуждалось в ходе 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которая проходила 6 ноября в Москве, однако окончательной договоренности по сделке достигнуто не было, отмечает британское издание.

1нв аг

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