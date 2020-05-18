Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 18:48

Дели. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Индия и Бангладеш приступили к эвакуации более 2 млн человек, чьи дома находятся в потенциально опасных из-за приближения мощного циклона районах, сообщают в понедельник индийские СМИ.

В настоящее время циклон "Амфан" находится в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра достигает 265 км/ч.

Ожидается, что непогода обрушится на Индию и Бангладеш в среду. Циклон принесет проливные дожди и ветер скоростью 165 км/ч.

Местные метеорологические службы предупреждают, что этот циклон может стать самым мощным для региона с 2007 года, когда циклон "Сидр" унес жизни более 3 тыс. человек.

Эвакуированных жителей размещают в убежищах, однако из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа их просят надевать медицинские маски, а также перчатки.

Ситуация в обеих странах осложняется ограничивающими передвижения населения мерами, введенными ранее властями в рамках борьбы против коронавируса COVID-19.

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