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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 9:40 19.06.2018 - 09:40

Дели. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Введенные США ограничительные меры против Москвы сильно осложнили торговлю вооружениями между Индией и Россией, в связи с чем стороны обдумывают переход на расчеты в национальных валютах, сообщила во вторник индийская газета "Экономик таймс".

В сообщении отмечается, что санкции стали причиной задержки индийских платежей для РФ на сумму уже около двух миллиардов долларов.

По данным издания, после нескольких этапов консультаций, в Москве и Дели пришли к выводу, что выходом из сложившейся ситуации могут стать транзакций в рублях и рупиях, осуществляемые по курсу, привязанному к какой-либо международной валюте.

На данный момент платежи между странами осуществляются в долларах США.

По информации источников "Экономик таймс", сторонам пока не удалось найти банк, который согласился бы на осуществление подобных платежей. Это связано с тем, что банки опасаются введения против них американских финансовых санкций.

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