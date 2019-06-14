Нью-Дели. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Индия готовится объявить о повышении пошлин на ряд американских товаров со следующей недели.
Новые пошлины могут быть введены для 29 товаров, включая миндаль, грецкие орехи, а также бобовые, сообщает Press Trust of India со ссылкой на источники в правительстве Индии.
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP).
Решение вступило в силу 5 июня, в результате чего Индия лишилась возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров, в том числе бижутерию, изделия из кожи, медикаменты, химическую продукцию и так далее.
В прошлом году Индия подняла пошлины на ряд товаров американского экспорта после того, как Штаты увеличили пошлины для стали и алюминия, закупаемых в ряде стран, включая Индию, соответственно до 25% и 10%.
Индийские власти планировали новый раунд повышения пошлин на товары из США, однако до сих пор откладывали этот шаг.
Штаты неоднократно призывали Индию принять меры для устранения "негативного отношения" к американским компаниям в стране, а также дисбаланса в двусторонней торговле.
Служба финансово-экономической информации
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