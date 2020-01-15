Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 10:13

Дели. 15 января. ИНТЕРФАКС - Власти Индии рассматривают вопрос о предоставлении субсидируемых займов производителям мобильных телефонов, чтобы стимулировать поставщиков Apple Inc. и Samsung Electronics Co. открывать заводы в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника.

По данным источника, министерство электроники и информационных технологий Индии предлагает, в частности, субсидировать выплату процентов по займам, которые берут производители. Кроме того, предлагается создать промышленные зоны, которые оснащены для проведения процедуры таможенного оформления и налогообложения, а также имеют необходимую инфраструктуру, включая дороги, объекты энерго- и водоснабжения.

Эти предложения могут быть включены в федеральный бюджет, который будет обнародован 1 февраля, отмечает собеседник агентства. Они уже направлены в министерство финансов, но никакого решения по этому вопросу пока не принято.

ва вч*

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