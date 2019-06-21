Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 14:26

Дели. 21 июня. ИНТЕРФАКС - ВМС Индии, на фоне эскалации напряженности между США и Ираном, отправили в акваторию Оманского залива и Персидского залива эскадренный миноносец "Ченнаи" и патрульный корабль "Сунайна", сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на индийские ВМС.

По словам представителя ВМС Далипа Кумара Шарма, оба корабля будут обеспечивать безопасность на море, эскортировать индийские коммерческие суда и осуществлять координацию между "заинтересованными сторонами".

Этот район уже патрулирует индийская военная авиация, отмечает AP.

По данным AP, Иран занимает третье место по объему импорта нефти в Индию.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Также накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции уничтожил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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