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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 7:40 04.07.2018 - 07:40

Дели. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Индия потребовала от мессенджера WhatsApp принять незамедлительные действия по пресечению распространения ложных слухов, наносящих урон имиджу страны.

Министерство электроники и информационных технологий Индии от имени правительства выразило руководству мессенджера "глубокое неодобрение" по поводу распространения "безответственных и взрывоопасных сообщений".

"Правительство также в недвусмысленной форме заявило, что WhatsApp должен принять незамедлительные меры для прекращения такого угрожающего явления", - подчеркивается в заявлении ведомства.

В Индии не менее 25 человек были линчеваны без суда и следствия в последние месяцы после того, как на смартфоны через мессенджер поступали ложные слухи об имевших место похищении детей, грабежах и изнасилованиях. Объектами нападений на людей, которые якобы замешаны в этих злодеяниях, как правило, становились приезжие в тот или иной район страны.

Суды Линча начались в Индии в мае прошлого года, когда из-за слухов, которые распространились через WhatsApp, были убиты шесть человек, которых заподозрили в похищении детей. В минувшее воскресенье еще пять человек были забиты насмерть разъяренной толпой по той же причине.

В Индии насчитывается более 200 млн пользователей WhatsApp.

1гк пч

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