Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 10:40

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Индии еще не прошел пик коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило в среду британское издание The Guardian со ссылкой на представителя Индийского совета медицинских исследований доктора Ниведиту Гупту.

"Мы очень далеко от пика (коронавируса - ИФ)", - цитирует издание слова Гупты.

Ранее индийские власти сообщали, что пик пандемии коронавируса в стране наступит позднее в июне или в июле.

Известно, что власти Индии начинают с 8 июня постепенно отменять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса.

Ряд зон, где эпидемиологические показатели считаются неблагоприятными, останется в изоляции до 30 июня.

Что касается остальных территорий, то на первой фазе отмены изоляции 8 июня для публики откроют места религиозного поклонения, гостиницы, рестораны, торговые центры. В то же время Минздрав Индии в сотрудничестве с другими ведомствами будет добиваться соблюдения социальной дистанции. На втором этапе смогут возобновить работу школы, колледжи и образовательные учреждения.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Индии с начала вспышки коронавирусной инфекции выявили более 208 тыс. заражений, число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом превысило отметку в 5,8 тыс.

1ви ар

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