Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 14:27

Дели. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии в пятницу планирует провести испытательный пуск баллистической ракеты атомных подлодок (БРПЛ) К-4 с дальностью 3,5 тыс. км, сообщили индийские СМИ.

Пуск БРПЛ К-4, способной нести ядерный боезаряд, будет осуществлен с подводной платформы, установленной в Бенгальском заливе вблизи прибрежного города Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш).

Ракета К-4 предназначена для оснащения создаваемых в Индии подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса Ariant. Такие подлодки должны стать частью ядерной триады Индии.

К-4 - одна из двух баллистических ракет для подводных лодок, которые в настоящее время разрабатываются в Индии. Второй является K-15 с дальностью действия 700 км.

Испытательный пуск БРПЛ К-4 первоначально планировалось провести еще в октябре, однако он был перенесен.

Разработка ракеты началась еще в 1990-х годах. Первый ее испытательный пуск был осуществлен в 2014 году. Построенные в Индии атомные подлодки Ariant и Aridhman способны нести четыре такие БРПЛ в шахтных пусковых установках. Два перспективных ракетоносца будут оснащаться уже восемью ракетами. Планируется также строительство еще трех подлодок с 12-16 пусковыми установками БРПЛ.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!