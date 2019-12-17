Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 13:04

Дели. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Индии во вторник осуществили второй за день испытательный пуск высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("БраМос") совместной с РФ разработки, сообщили представители оборонного ведомства страны.

Спустя несколько часов после пуска наземного варианта BrahMos с истребителя российского производства Су-30 МКИ была запущена ракета воздушного базирования в районе полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

Ранее во вторник ракета BrahMos совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии DRDO), стартовавшая с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур, поразила учебную цель - корабль в Бенгальском заливе. Дальность полета составила около 290 км.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии до 450 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.

В конце ноября военно-морские силы Индии также провели очередное успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Пуск был осуществлен с эсминца Kochi ("Кочи"), находившегося в акватории Аравийского моря.

В ноябре 2017 году ВВС Индии впервые в мире осуществили пуск ракеты воздушного базирования данного типа со скоростью 2,8 Маха по морской цели.

1нв*

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