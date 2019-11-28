Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 19:45

Дели. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-морские силы Индии в четверг провели очередное успешное испытание высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("БраМос"), сообщили представители оборонного ведомства страны.

Пуск ракеты совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии) был осуществлен с эсминца Kochi ("Кочи"), находившегося в акватории Аравийского моря. Дальность полета до цели составила около 290 км.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии более 300 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука.

В сентябре нынешнего года был осуществлен испытательный запуск BrahMos с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Орисса.

В мае ВВС Индии также успешно испытали ракету BrahMos воздушного базирования. Ее пуск был осуществлен с истребителя российского производства Су-30 МКИ. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.

В ноябре 2017 году ВВС Индии впервые в мире осуществили пуск ракеты воздушного базирования данного типа со скоростью 2,8 Маха по морской цели.

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