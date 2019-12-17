Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 12:13

Дели. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Индии во вторник провели очередное успешное испытание высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("БраМос"), сообщили представители оборонного ведомства страны.

Пуск ракеты совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии DRDO) был осуществлен с испытательного полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

По имеющимся данным ракета с высотой точностью поразила учебную цель - корабль, находившийся в Бенгальском заливе. Дальность полета составила около 290 км.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии до 450 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука.

В конце ноября военно-морские силы Индии также провели очередное успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Пуск был осуществлен с эсминца Kochi ("Кочи"), находившегося в акватории Аравийского моря.

В мае ВВС Индии успешно испытали ракету BrahMos воздушного базирования. Ее пуск был осуществлен с истребителя российского производства Су-30 МКИ. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.

В ноябре 2017 году ВВС Индии впервые в мире осуществили пуск ракеты воздушного базирования данного типа со скоростью 2,8 Маха по морской цели.

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