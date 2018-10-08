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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 10:17 08.10.2018 - 10:17

Дели. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Индия проводит независимую политику, приобретая оружие у России, заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по итогам своего визита в Москву, сообщила газета "Нью Индиан экспресс".

"Да, мы осознаем, что могут быть введены санкции (США - ИФ), но мы проводим независимую политику", - сказал Б.Рават, комментируя подписанный Дели и Москвой многомиллиардный контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400.

Он также сообщил, что Индия заинтересована в приобретении российских вертолетов "Камов" и другого вооружения.

Б.Рават посетил Россию с шестидневным визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством российских вооруженных сил о расширении сотрудничества между двумя странами.

Генерал подчеркнул, что вооруженные силы Индии заинтересованы в сотрудничестве с Россией, "поскольку они понимают, что мы являемся сильной армией, способной постоять за то, что мы считаем правильным для нас, базируясь на нашем стратегическом осмыслении".

Стремясь уменьшить озабоченность россиян относительно растущих связей с США, Б.Рават в ходе визита заверил россиян, что, "хотя мы сотрудничаем с Америкой в получении некоторых технологий, мы проводим независимую политику", отмечает издание.

В минувшую пятницу Россия и Индия подписали контракт на поставку систем С-400 в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели.

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