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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 13:47 03.10.2018 - 13:47

Дели. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Армия Индии собирается закупить 1770 современных танков, взаимен устаревших Т-72, и новейший российский танк Т-14 "Армата" является ключевым кандидатом для этой сделки, оцениваемой в 4,5 млрд долл., сообщило издание "Индиан дифенс ньюс".

Издание отмечает, что в настоящее время с визитом в России находится начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават. Визит рассматривается в качестве попытки придать новый импульс двустороннему стратегическому партнерству. И не исключено, что вопрос о приобретении танка Т-14 "Армата" будет обсуждаться.

При этом подчеркивается, что поездка военной делегации Индии во главе с Б.Раватом совпадает с предстоящим 4-5 октября российско-индийским саммитом в Дели, в ходе которого ожидается заключение оборонных контрактов на сумму более 10 млрд. долл.

В рамках решения сухопутных сил Индии о приобретении современных танков в настоящее время рассматривается бронетехника, схожая с российским танком Т-14 "Армата", украинским "Оплотом" и южнокорейским K-2 Black Panther. Согласно плану сухопутных сил, новые танки должны будут производиться в Индии частными компаниями в сотрудничестве с зарубежными производителями.

При этом издание напоминает, что производимая в России военная техника составляет основу вооружения бронетанковых и механизированных частей сухопутных сил Индии.

Предполагается, что в ходе визита в Россию Б.Рават может также обсудить вопросы, связанные с обслуживанием и модернизацией российской военной техники, состоящей на вооружении сухопутных сил Индии, отмечает издание.

1нв бс

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