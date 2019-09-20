Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 10:44

Нью-Дели. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Индия снижает ставку налога на прибыль местных компаний до 22% с нынешних 30%, сообщила министр финансов страны Нирмала Ситхараман в пятницу.

Она также сказала, что новые промышленные компании, которые будут созданы после 1 октября, будут иметь право на 15%-ную ставку налога, если они начнут производство до марта 2023 года, пишет The Financial Times.

Эти шаги позволят налоговому режиму Индии быть "практически наравне со многими странами Азии и Юго-Восточной Азии в плане ставок корпоративного налога", отметила министр.

По ее словам, бюджет потеряет за год порядка 1,45 трлн рупий (более $20 млрд) доходов, однако сокращение налогов подтолкнет экономику страны к росту и будет способствовать притоку новых поступлений за счет расширения налогооблагаемой базы.

"Это означает гораздо больше инвестиций, гораздо большую занятость, в результате чего экономика будет расти и даст нам больше доходов", - сказала Ситхараман.

Индийский ВВП во втором квартале вырос всего на 5% в годовом выражении, что является минимальными темпами с первого квартала 2013 года. Таким образом, темпы подъема третьей по величине экономики Азии замедлились по итогам шестого квартала подряд.

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