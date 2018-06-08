Индия согласовала с РФ покупку С-400, осталось решить, будет ли подписан контракт в рамках переговоров Моди и Путина - СМИ
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Дели. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Индийская сторона считает вопрос о закупке российских систем ПВО С-400 практически решенным, осталось определиться, будет ли оно подписано в ходе встречи лидеров обеих стран в этом году, сообщила в пятницу индийская газета "Бизнес стандард".
Издание со ссылкой на высокопоставленных источников в индийском министерсте обороны поясняет, что подписание соглашения - практически "решенный вопрос". "Осталось лишь решить, будет ли соглашение подписано, когда премьер министр Моди встретится с президентом Владимиром Путиным позднее в этом году", - заявил один из собеседников газеты, задействованный в переговорном процессе.
Ранее на этой неделе глава МИД Индии Нирмала Ситхараман заявляла, что стороны достигли финальной фазы переговоров по С-400, но не уточнила, какие именно вопросы осталось решить.
1во яч
Интерфакс