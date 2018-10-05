Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 9:35 05.10.2018 - 09:35

Нью-Дели (Индия). 5 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Индия будут осуществлять сотрудничество в сфере навигационных систем в рамках пилотируемой программы, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В меморандуме, который подписан сегодня утром, два акцента - пилотируемая программа, а второй - развитие сотрудничества в области навигационных систем", - заявил Д.Рогозин в пятницу журналистам.

"Индия создает свою навигационную систему", - сообщил он.

По словам Д.Рогозина, индийские станции появятся в районе Новосибирска.

Глава "Роскосмоса" также сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы в области навигационных систем сравняться по точности с навигационным сигналом GPS, и для этого нужно создать как можно больше наземных станций.

"Орбитальная группировка у нас оснащена и математикой, и аппаратурой, идентичной той, которые используют наши американские коллеги. А вот на земле у нас есть ограничения по расстановке станций в силу того, что они просто запрещают ставить наши станции. На территории США, например, это запрещено, в других странах НАТО тоже смотрят очень косо", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, Россия не будет уподобляться США и закрывать, по аналогии с американцами, свою территорию, был лишь введен специальный регламент работы станций, который не позволяет использовать их в военных целях.

1лс ца

Neuer Inhalt Horizontal Line