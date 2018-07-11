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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 15:46 11.07.2018 - 15:46

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Индия вошла в число акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как говорится в сообщении организации, это решение откроет новые возможности совместных инвестиций с индийскими компаниями во всех регионах работы ЕБРР.

Правительство Индии направило заявку о членстве в ЕБРР в декабре 2017 года. Она была единогласно одобрена советом управляющих инвестиционного механизма в марте текущего года.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, уроженец индийского штата Западная Бенгалия, тепло приветствовал вступление Индии в организацию.

Индия стала акционером ЕБРР, но не будет получать финансирование от него, отмечается в пресс-релизе.

Ранее ЕБРР сотрудничал с ведущими индийскими компаниями, включая Tata, Jindal, Mahindra and Mahindra, по ряду инвестиционных проектов общей стоимостью около 1 млрд евро.

Всего у ЕБРР 69 акционеров - 67 стран (включая Индию) и две международные организации, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Россия входит в число акционеров с апреля 1992 года.

Служба финансово-экономической информации

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