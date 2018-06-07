Индия, несмотря на возражения США, приобретет российские системы ПВО С-400 - министр обороны страны
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Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия развивает сделку по приобретению российских систем противовоздушной обороны С-400, несмотря на давление со стороны США, пишет в четверг онлайн-портал американского еженедельника "Дифенс ньюс".
По словам главы оборонного ведомства, индийская сторона объяснила США, "как развивается сотрудничество Индии и России в оборонной области в течение длительного времени, и что это проверенные временем отношения".
"В Индии довольно много российских оборонных продуктов - боевые единицы, комплектующие и обслуживание", - отметила Н. Ситхараман.
Она сказала, что "американский закон о санкциях CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций") не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией".
Ранее сообщалось, что Индия хотела бы приобрести у России до 12 зенитных ракетных систем С-400 - об этом говорилось на официальном стенде программы Make in India ("Сделайте в Индии") на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (июль 2016 года).
1кю ар де
Интерфакс