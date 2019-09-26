Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:22

Гонконг. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Индонезии приготовились к более серьезным беспорядкам со стороны оппозиции в связи с реформой уголовного кодекса, сообщили в четверг местные власти.

По их данным, в четверг ожидаются новые митинги в столице страны Джакарте, а также и провинциях Ачех и Западная Суматра.

Не менее 500 протестующих арестованы в Джакарте после столкновений с полицейскими в центре Джакарты. В ходе этих столкновений в частности был подожжен полицейский пост. Отмечается, что у некоторых демонстрантов найдено холодное оружие.

Беспорядки вызваны законопроектом, который включает в себя десятки изменений УК - от криминализации добрачных половых отношений и ограничений продаж противозачаточных средств до запрета в законодательном порядке оскорблений в отношении президента.

Студенты выдвинули властям список требований, который включает отмену ряда изменений в уголовном кодексе, вывод войск из пострадавшей от беспорядков провинции Папуа, а также принятие мер, направленных на тушение лесных пожаров на островах Суматра и Калимантан, из-за которых в воздух выделяется токсичный дым.

На прошлой неделе стало известно, что в Индонезии в скором времени интимная связь вне брака может стать преступлением, сообщал американский телеканал CNN. Также вне закона останутся и однополые отношения.

В частности, если полиция узнает, что неженатая пара проживает вместе, то их могут приговорить к шести месяцам тюрьмы или штрафам. Однополые пары могут попасть под наказание за "непристойные действия", что также подразумевает арест на шесть месяцев.

Кроме этого, в проект обновленного кодекса включена статья, согласно которой только врач может принять решение о том, что женщине необходим аборт. Женщину за то, что ей без санкции медучреждения провели аборт, смогут отправить в тюрьму на срок до четырёх лет, а того, кто провел аборт - до пяти лет.

Согласно проекту кодекса, также уголовным преступлением станет оскорбление президента или же вице-президента.

Правозащитная организация Human Rights Watch сочла кодекс "ужасным не только для женщин, религиозных и гендерных меньшинств, но и для всех индонезийцев".

Голосование по законопроекту об уголовном кодексе первоначально было запланировано на 24 сентября, однако президент Индонезии Джоко Видодо призвал принятие изменений к отсрочке.

1ви ар ав

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