Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 13:35

Джакарта. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Индонезийские эксперты, расследовавшие катастрофу самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшую в октябре 2018 года, назвали ее причинами недостатки системы управления полетом в самолете, неадекватное техническое обслуживание, а также слабые навыки ручного пилотирования у экипажа.

Самолет авиакомпании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты в конце октября прошлого года. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. В марте потерпел крушение еще один самолет Boeing 737 MAX, на этот раз авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

В Boeing обе авиакатастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

В финальном докладе индонезийских экспертов по авиакатастрофе самолета Lion Air говорится, что, как само устройство системы MCAS, так и его сертификация, были "неадекватными". Отказ автоматической системы управления полетом спровоцировал резкое падение самолета 737 MAX сразу после взлета, показало расследование.

Отсутствие руководства по использованию MCAS от Boeing "затруднило" способность экипажа реагировать на проблемы с системой, заявили эксперты. Они также отметили недостаточные навыки ручного пилотирования у экипажа и низкий уровень организации коммуникаций между кабиной пилотов и авиадиспетчерами в качестве причин, спровоцировавших авиакатастрофу.

В расследовании также отмечается, что на предыдущих полетах самолета Lion Air, потерпевшего крушение, пилоты видели некоторые проблемы, но не уведомили об этом соответствующие службы.

Таким образом, авиакатастрофа стала результатом всей совокупности указанных факторов. Если бы не было хотя бы одного из них, катастрофы могло бы не быть, отмечается в расследовании.

Boeing заявила, что учитывает рекомендации, указанные в расследовании, и "принимает меры для увеличения безопасности самолетов 737 MAX, а также для предотвращения повторения условий, спровоцировавших авиакатастрофу".

пк вч*

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